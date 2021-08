Sosu conclui muro e alambrado do Fundo Social de Solidariedade

As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana concluíram, nesta sexta-feira (13), a construção de muro, aterro e alambrado na futura sede do Fundo Social de Solidariedade de Americana, localizada ao lado do Centro Comunitário na região dos bairros Jardim São Paulo e Jardim Glória, na Rua das Poncianas, ao lado do número 930. O prédio está sendo reformado com o auxílio de doações de materiais encaminhados ao Fundo Social por colaboradores do projeto e com mão de obra da prefeitura e do Fundo Social.

No local, a Sosu já executou a instalação divisórias na cozinha, sanitários e lavanderia e a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU) está fazendo a parte dos acabamentos.

A previsão do Fundo Social de Solidariedade é concluir a reforma até setembro. O Fundo Social deixará de pagar aluguel, gerando economia. “Agradecemos a todos que estão auxiliando e colaborando com este projeto, pois a nova sede trará benefícios às ações promovidas em prol da população em situação de vulnerabilidade do município”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli.

O Fundo Social é um órgão do setor público, vinculado ao Gabinete do Prefeito. Abriga e distribui as doações recebidas nas campanhas de alimentos, agasalhos, fraldas, cobertores, entre outras. Administra ainda a farmácia em sua sede para atender, gratuitamente, a demanda dos munícipes.

O Fundo Social atende atualmente na Rua Antonio Frezzarim, 412, no Jardim São Paulo.