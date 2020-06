Sommelier lança canal ‘cervejas artesanais’ no Telegram

O sommelier de cervejas Daniel Wolff, também fundador e CEO da Mestre-Cervejeiro.com – rede de lojas de cervejas artesanais, lançou no Telegram o canal “Descubra novas cervejas”. O objetivo é compartilhar dicas e degustações de novos rótulos de cervejas artesanais, além de vídeos, viagens, harmonizações e experiências cervejeiras. “Criei esse canal para compartilhar cervejas que vou provando a aprovando. Claro que cada um tem o seu gosto pessoal, sua preferência por estilos, mas são cervejas para o público provar”, explica Wolff, que também é jurado em concursos cervejeiros nacionais e internacionais, com experiência em competições como Brussels Beer Challenge, South Beer Cup, Concurso Brasileiro, World Beer Cup, entre outros.

O canal é gratuito e tem atualizações diárias. Para participar do canal “Descubra novas cervejas”, no Telegram, se inscreva pelo link https://t.me/canal_daniel_wolff.

Sobre a Rede Mestre-Cervejeiro.com

A Mestre-Cervejeiro.com é uma rede de lojas de cervejas artesanais do Brasil, com mais de 60 unidades abertas em todo o país. A marca surgiu em 2004 como site de conteúdo e consultoria especializada em cervejas e em 2009 inaugurou sua primeira loja física em Curitiba (PR). Além do catálogo com mais de 3.500 rótulos de cervejas artesanais nacionais e importadas, a rede também disponibiliza snacks selecionados, presentes e acessórios. www.mestre-cervejeiro.com