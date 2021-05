Som “torando” na S10 no Zanaga, mas rodou pra Gama

Durante patrulhamento pelo Bairro Zanaga na noite deste domingo, equipe da Guarda Municipal de Americana apreendeu uma S10 por poluição sonora.

Equipe em operação, que tem por objetivo de fiscalizar e coibir poluição sonora, infrações de trânsito e outros delitos, se deparou com o veículo com som excessivo, causando perturbação ao sossego público.

Em contato com o condutor do veículo, o mesmo informou que não era habilitado. Devido estar em estado visível de embriaguez, foi conduzido ao Plantão Policial e diante das circunstâncias foram elaboradas as multas cabíveis, o veículo recolhido ao Pátio Municipal e o condutor liberado.