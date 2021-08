A Inteligência Artificial não é algo novo. Ela tem sua origem na década de 50, com os primeiros conceitos e experimentos. Mas, nas últimas duas décadas, com o crescimento e popularização das comunicações, bem como o avanço do potencial de processamento paralelo e distribuído, permitiu-se uma evolução exponencial dos modelos de aprendizado profundo (deep learning), que são utilizados em aplicação em várias soluções inovadoras pelo mundo, desde a classificação de uma simples imagem até a condução de carros e drones autônomos. Tudo isso aliado aos serviços e soluções providas em cloud. Podemos concluir que estamos no momento adequado para colocarmos em prática mais e mais soluções de IA acopladas às operações das empresas.

Muitas tarefas com IA já estão popularizadas no nosso dia a dia, como, por exemplo, quando usamos nossos celulares e nem percebemos que já agilizam nossas tarefas. Mas agora é o momento de levarmos isso para os processos da empresa, fazendo uma crescente aplicação da tão necessária transformação digital.

Em evento recente em que abordamos o tema sobre como reduzir custos de manutenção e melhorar a segurança com imagens e inteligência artificial nas companhias de energia, tivemos a oportunidade de ouvir os participantes das empresas de energia citarem experiências com provas de conceito que já desenvolveram internamente ou com programas de P&D para validação de tecnologias que tragam algum resultado que acelere os processos de inspeção e traga maior segurança para os colaboradores envolvidos nestas tarefas.

Foram citados exemplos como o uso de drones para inspeção de torres de alta tensão e drones numa espécie de “gaiola protetora” nas inspeções de galerias subterrâneas – locais bem hostis para permanência do ser humano.

Os casos citados ilustraram muito bem a busca por novas soluções e tecnologias que aceleram a transformação digital neste segmento. Os desafios são muitos e com certeza as novas tecnologias serão incorporadas aos poucos a este novo cenário.

Se agregarmos a essas experiências iniciadas, soluções com Inteligência Artificial, mais especificamente no campo da Visão Computacional (Computer Vision), podemos extrair muita informação valiosa que possa ajudar a automatizar processos.

A fonte principal para esse processo de visão computacional são as imagens e vídeos nas suas diversas formas, entre elas: coleta por meio de veículos equipados com câmeras 360º, drones com câmeras de alta definição/zoom/termográfica/tecnologia LiDAR (nuvem de pontos com feixes de laser), avião para levantamento fotogramétrico, imagens de satélite, bodycams filmando a operação, imagens dos diversos celulares utilizados pelas equipes de campo e imagens da base histórica das companhias, entre outros.

É um grande volume de dados não estruturados para aplicarmos IA para análise de padrões pré-treinados e extrair valor.

Alguns benefícios que poderão ser alcançados com a adoção de soluções com uso da IA:

Reduzir o tempo e custos com inspeções e manutenções;

Aumentar a satisfação dos clientes das concessionárias com a redução de paradas de fornecimento de energia por meio do uso de tecnologias que aumente a quantidade e diminua o tempo de inspeções nas redes de transmissão e distribuição;

Reduzir acidentes com colaboradores usando tecnologia que execute inspeções controladas à distância, monitoramento das atividades em campo em busca de falta de uso de EPIs e sinalize a necessidade de atuação pontual preventiva;

Analisar, de forma automatizada, grandes quantidades de imagens e 100% dos vídeos para identificação/sinalização de ativos, defeitos, padrões, uso de equipamentos de segurança, entre outros cenários que demandem análises de imagens e vídeos (batch ou em tempo real);

Redução significativa de tempo da coleta ao resultado, com maior qualidade desse;

Implantar tecnologias sem grandes investimentos em hardware, visto que as soluções de IA podem ser consumidas como serviços por utilizarem do poder computacional disponibilizado em Cloud.

Assim como no século passado, nos meados dos anos 80/90 a corrida era pela informatização dos sistemas manuais, hoje a corrida é pela repaginação desses sistemas informatizados em sistemas inteligentes e preditivos, antecipando respostas em relação ao foco no qual o ser humano precisará colocar sua atenção.