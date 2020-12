Solteiros lideram pretensão em alugar imóvel

Com o foco em compreender melhor quem são os brasileiros que buscam por um seguro fiança no momento de alugar um imóvel, a Porto Seguro realizou um levantamento detalhado sobre o perfil daqueles que tiveram seus cadastros analisados pela companhia no seguro fiança.

De acordo com o estudo, de janeiro ao final do terceiro trimestre deste ano, os solteiros representavam 66,1% de clientes com interesse em contratar um seguro fiança através do Porto Seguro Aluguel. Este índice é 18% maior que o registrado em 2013, no primeiro ano da série histórica.

“O resultado mostra que os brasileiros, além de buscar cada vez mais o crescimento pessoal e tomar atitudes mais independentes, também procuram soluções rápidas e acessíveis para locação, seja ao deixar a casa dos pais, morar numa outra cidade para estudar ou procurar uma nova residência. Com o seguro fiança, o cliente tem a análise cadastral totalmente online e sem a necessidade de apresentação de documentação, fiador ou caução, deixando o processo mais ágil e assertivo”, destaca Nelson Aguiar, superintendente de Riscos Financeiros e Capitalização da Porto Seguro.

O estudo ainda destaca que pessoas entre 26 e 35 anos são as que mais representam esse ecossistema de seguro fiança, que é feito a partir do interesse do cidadão em alugar um imóvel sem utilizar a figura de um fiador ou ainda realizar depósitos antecipados. Segundo o levantamento, esta faixa etária corresponde a 32,96%. E quando este índice é somado ao grupo anterior (18 a 25 anos), equivale a 47% de interessados nesta modalidade de seguro.

“Esse recorte reforça a importância de criarmos soluções cada vez mais ágeis e simplificadas para todos os públicos, especialmente para o público jovem que busca, cada vez mais, por soluções ágeis. A simplicidade e o digital não podem mais ser deixados para segundo plano quando estamos desenhando um novo produto ou serviço. Temos a preocupação em proporcionar experiências personalizadas para nosso cliente”, ressalta Nelson.

O Porto Seguro Aluguel é uma alternativa simples e segura que facilita o processo de locação para pessoas física ou jurídica, seja o imóvel residencial ou comercial, ao substituir o fiador e dar mais segurança a inquilinos e proprietários. Para mais informações sobre o produto, acesse https://www.portoseguro.com.br/seguro-fianca.