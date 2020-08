Solidariedade ‘afina time’ e aguarda convenção

O Solidariedade de Americana fez reunião presencial esta semana para afinar o time de pré-candidatos a vereador. O partido tem como pré-candidato a prefeito o vereador Marco Kim Jorge e marcha para realizar sua convenção em setembro.

A coordenação da pré-campanha de Kim é feita pelo secretário de Habitação Charley Petter Cornachione e conta com apoios da estrutura estadual e nacional da legenda. “Temos trabalhado com a organização aqui e sob a orientação das instâncias superiores. Assim acredito que vamos conseguir por a campanha ‘em pé’ no tempo certo”, disse Cornachione.