Sofia, a primeira totem-robô do Brasil

O Brasil acaba de ganhar Sofia – a primeira totem-robô assistente para atendimento a clientes e público nos setores varejista, hoteleiro, educacional e da Saúde. A novidade estreia no País pelas mãos da XRobô, primeira startup brasileira especializada no fornecimento de robôs humanoides e na criação de aplicações sob medida para o mercado cooperativo.

Com 1,60 metro de altura e pesando menos de 10 quilos, Sofia é uma totem-robô assistente (dispositivo inteligente para captação e compartilhamento de informações tridimensionais) dotada de tela com avatar e integralmente desenvolvida e programada pela XRobô para fornecer informações sobre produtos e serviços em lojas, shoppings, farmácias, hospitais, hotéis, pousadas, escolas – e em mais uma infinidade de locais e negócios de diferentes portes e segmentos nos quais a interação com o público e o poder da informação são fundamentais nos processos de escolha e tomada de decisão dos consumidores no ato da compra.

Sofia pode, por exemplo, ser posicionada na entrada ou em lugares estratégicos do estabelecimento comercial. Dotada de sensores, ela ‘percebe’ quando alguém se aproxima e coloca-se à disposição para interagir e informar. O avatar na tela tem feições humanas e inspira simpatia, promovendo segurança e acolhimento na interação com o cliente.

No caso das farmácias, setor do primeiro protótipo de Sofia, ela pode esclarecer sobre medicamentos, desde os tipos e para que servem até a localização de determinado item nas gondolas – e ainda tirar dúvidas sobre os produtos e serviços da loja. Já em hotéis, ela pode informar sobre quartos, pernoites e serviços, tal qual um totem-robô concierge. O objetivo é fornecer uma experiência inovadora ao consumidor, além de reduzir o tempo em filas e espera. A produtividade da equipe é outro ganho importante, uma vez que Sofia libera – para melhor cumprimento de suas funções – os profissionais que porventura tivessem de interromper suas atividades e tarefas para prestar informações.

Outra grande novidade é o modelo de negócios para a comercialização de Sofia. Além da venda tradicional aos diferentes setores de mercado, a XRobô oferece às empresas interessadas a opção de arrendamento com pagamento mensal de aluguel.

“Com excelente desempenho e preço acessível, Sofia certamente abrirá um novo leque de oportunidades incríveis para a expansão e a implantação de Inteligência Artificial nos mais diversificados estabelecimentos brasileiros. É a Transformação Digital em ação”, diz André Araújo, CEO da XRobô.

Mais informações sobre a totem-robô Sofia estão disponíveis no site da XRobô (http://xrobo.com.br/totem-robo) e no canal de YouTube https://youtu.be/VbvIgGJ5hkk