Sofá velho guardava muita droga no são Fernando

Agenda da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste fizeram apreensão de drogas no final da noite desta segunda-feira no jardim São Fernando em um ponto já conhecido como forte no tráfico na cidade. A equipe do Inspetor Sandrin e GMs Siloni e José agiu por volta das 23h20 na rua Fluorita.

Eles narraram que faziam patrulhamento pelo bairro e em um conhecido ponto de venda de drogas, foi visualizado um magro, trajando camiseta branca mexendo em um sofá velho. Ao notar a equipe fugiu sentido a uma rua adjacente, não sendo possível abordá-lo. Averiguado o referido móvel foi localizado em seu inteiror uma sacola plástica contendo certa quantidade de drogas embaladas individualmente e prontas para a venda, bem como alguns pedaços a granel. Fatos apresentados no plantão policial, onde os entorpecentes foram apreendidos conforme B.O.P.C.

– 98 Porções de maconha

– 70 Papelotes de cocaína

– 12 Pedras de crack