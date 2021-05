Socou e enforcou a mulher e acabou preso

Um homem foi preso após agredir brutalmente a esposa na tarde desta quarta-feira (26) no bairro São Jerônimo em Americana. O caso foi atendido pelos cabos Claudia Leal e Lima da Polícia Militar. O ataque do homem de 32 anos foi por volta das 15h e os policiais foram acionados para atender a ocorrência na Rua Júlio Justi.

Quando chegaram na casa, estava lá apenas o agressor, com a vítima estava toda ensanguentada na vizinha, acompanhada de seus filhos menores de idade. A mulher relatou que foi agredida com socos na face e enforcada com o fio do carregador de celular. O Corpo de Bombeiros fez o resgate e a encaminhou ao Hospital Unimed, onde passou por atendimento médico.

Todas as pessoas foram encaminhadas até a DDM Delegacia da Mulher, onde a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão, arbitrando a fiança no valor de R$ 2.000 que não foi paga pelo indiciado, diante da recusa permaneceu preso à disposição da Justiça.