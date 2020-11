Socorrida por bombeiros, mulher não se lembra de acidente

Uma mulher que sofreu acidente de trânsito no final da madrugada deste sábado foi socorrida por homens do Corpo de Bombeiros mas disse não se lembrar do que aconteceu. O atendimento à vítima aconteceu por volta das 5h40 na avenida Bandeirantes, região central de Americana.

Segue relato dos agentes do Corpo de Bombeiros-

Foi acionado para uma colisão entre carro e árvore. Chegando ao local do acidente a equipe encontrou a condutora do veículo (feminina adulta), caída entre os dois bancos da frente do veículo, a mesma está bastante desorientada e não se recordava de nada, não fazia uso de cinto cinto de segurança, sinais vitais estáveis, sendo socorrida ao Hospital Municipal de Americana