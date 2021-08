Soco, tiroteio e morte no bar do Maranhão

Um homem que levou um soco no nariz, voltou pra casa, pegou a arma, voltou e acabou matando o agressor no bar do Maranhão na região do Zanaga na noite deste sábado em Americana. O autor foi preso quando tentava fugir há cerca de um quilômetro do local crime, um bar popular no Vale das Nogueiras. Em grupos de whatsapp, áudios indicam que o autor do crime foi para casa buscar a arma para se vingar da agressão que teria recebido.

Segundo informações da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, durante uma discussão o homem identificado como Alessandro Ramos da Silva de 46 anos, foi atingido por um tiro no peito efetuado por Claudinei Alves Carneiro de 51 anos, na Rua Pitanguriras, após o crime o homem fugiu em um GM Corsa vinho.

Foto. Montagem após Reprodução redes sociais