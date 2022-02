Sinésio, sócio do Grupo Alyssum, morre de câncer aos 58 anos

Sinésio da Costa, sócio proprietário do Grupo Alyssum Cabeleireiros morreu, nesta terça-feira, após complicações decorrentes de um câncer, aos 58 anos.

Sinésio havia descoberto recentemente câncer no fígado e pâncreas.

Sinésio deixa duas filhas. O velório acontece nesta quarta-feira, no Cemitério da Saudade, das 7h às 10h30.

Nas redes sociais, o Grupo emitiu uma nota:

Momento que a vida pausa.

É com pesar que informamos que o Sócio Diretor do Alyssum Cabeleireiros acaba de fazer sua passagem.

Foram mais de 40 anos dedicados a essa profissão linda e digna, seu legado seguirá conosco, não vamos parar.

Descanse em paz nosso eterno amigo, parceiro, pai e irmão Sinésio Costa.

“Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus.

Agora acabou de cair uma folha da árvore do nosso jardim, o Sinésio foi para junto do Pai e terá seu descanso eterno”.

Gratidão por tudo que ele nos deixou!

Que a família receba muito amor, consolo e Paz no coração.

Família Alyssum