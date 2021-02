Só denominação de rua na pauta de Santa Bárbara nesta terça

Dois projetos de lei e 14 moções estão incluídos na Ordem do Dia da 5ª Reunião Ordinária do ano, que será realizada na terça-feira (16), a partir das 14 horas. Em virtude das recomendações das autoridades sanitárias e do Plano SP, com o intuito de evitar a propagação da Covid-19, a sessão será realizada por videoconferência, com transmissão, ao vivo, pela Santa Bárbara FM (95,9MHz), pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br, e pelas páginas da Câmara no Facebook (@camaradesbo) e no Youtube (@cmsbo).

Os dois projetos a serem apreciados pelos parlamentares levam a assinatura do vereador José Luís Fornasari, o Joi (PV). No Projeto de Lei nº 11/2021, Joi denomina a rua 3 do Jardim Carolina em homenagem a Marcemino Bachin. Nascido em 1916, no Distrito de Tupi, na cidade de Piracicaba, ele se casou em 1939 com Yolanda Nazatto Bachin, na cidade de Leme, com quem teve cinco filhas. Permaneceu casado durante 62 anos, até sua morte, em 2001. Em Santa Bárbara d’Oeste, onde viveu durante 56 anos, foi proprietário, durante 30 anos, do Armazém São Luiz, localizado na rua Floriano Peixoto, na Vila Pires.

No Projeto de Lei nº 12/2021, Joi propõe a denominação da rua A do Distrito Industrial em homenagem a José Brugnerotto. Nascido em Capivari, em 1929, ele se casou com Aestre Manzatto Brugnerotto em 1953, com quem teve sete filhos. Mudou-se para Santa Bárbara em 04 de janeiro d 1970, para que os filhos pudessem estudar e trabalhar. Aqui morou no Centro e na Vila Linópolis, atuando como pedreiro e agricultor. Morreu em 2004, em Piracicaba.

Para entrar em contato com a Casa de Leis, o acesso pode ser feito via site oficial, através do link “Fale Conosco”. O atendimento presencial ao público pode ser agendado pelo telefone (19) 3459-8900.