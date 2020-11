Snacks veganos e integrais para crianças

A Jasmine Alimentos, empresa especializada em alimentos saudáveis para todas as idades, lançou neste mês uma nova linha de produtos voltada para o público infantil, com a assinatura de D.P.A. – Detetives do Prédio Azul, série de televisão brasileira produzida pela Conspiração Filmes e exibida pelo canal Gloob. Os snacks são compostos por um mix de cereais integrais, de trigo, aveia, arroz e milho, sem ingredientes de origem animal.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos são obesas. A estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que o país tenha 11,3 milhões de crianças com obesidade até 2025. De acordo com um levantamento da Federação Internacional da Diabetes, o Brasil é o terceiro país no mundo com o maior número de crianças diabéticas.

“O alto teor de açúcar e gordura que tomaram conta de boa parte dos alimentos industrializados trouxeram para o mundo infantil doenças que antes eram apenas vistas no mundo adulto, como hipertensão, diabetes, obesidade e colesterol alto. Neste cenário, além de todo o portfólio de alimentação saudável, a Jasmine criou uma linha voltada para o público infantil. Os snacks são veganos, sendo que os mini cookies são fonte de cálcio, enquanto os mini crackers são enriquecidos com vitaminas A, C, D e E. Ainda possuem valor nutricional atrativo, baixo teor de gorduras saturadas, 0% gorduras trans e é fonte de fibras, focando na saúde das crianças, com muito sabor”, explica o diretor de inovação e transformação da Jasmine Alimentos, Rodolfo Tornesi Lourenço.

A nova linha traz mini cookies nos sabores chocolate, baunilha e morango, além de mini crackers nos sabores original e pizza. As embalagens são de porção individual, com quantidade suficiente para os lanches no dia a dia e formato prático para caber no bolso ou na mochila. Os pacotes também possuem QRCodes, direcionando para games exclusivos do DPA nos dispositivos móveis. Os mini cookies e os mini crackers dão acesso a jogos diferentes. Após finalizar as etapas disponíveis em cada um dos games, uma fase final de investigação é liberada, unindo alimentação saudável, diversão e tecnologia.

“O público infantil é uma fatia de mercado muito importante para nós. É na infância que as pessoas aprendem a ter hábitos mais saudáveis, o que as torna adultos mais críticos e preocupados com a alimentação e a saúde no futuro. A introdução de personagens e do universo do DPA em nossas embalagens faz com que a alimentação saudável torne-se um momento de diversão para as crianças”, ressalta Lourenço.

No portfólio da marca, os novos snacks são a única linha voltada exclusivamente para as crianças, com embalagem prática e lúdica. A empresa de alimentos saudáveis possui ainda cerca de 140 SKUs, segmentados nas categorias integral, orgânico, sem glúten e zero açúcar, voltados para todos os públicos. Em 2020, a marca projeta crescimento de aproximadamente 20% nas vendas em todo o Brasil.

