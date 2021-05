SMS: por que ainda se destaca nas estratégias de marketing?

Com quantos anúncios e mensagens corporativas você se depara por dia? Provavelmente muitos, mesmo que de forma discreta. O marketing está sempre em busca das melhores plataformas, estratégias e métodos para conquistar um maior número de clientes e fidelizá-los à marca. Mesmo com avanços tecnológicos surpreendentes e o surgimento de aplicativos e sistemas cada vez mais modernos e sofisticados, o SMS ainda é uma ferramenta muito popular em muitas organizações, com resultados ainda mais eficientes do que outras plataformas.

O grande propósito desse “sistema de mensagem curta” é permitir o envio de informações de maneira rápida e praticamente instantânea, possibilitando um relacionamento mais próximo e, até mesmo, interativo com os clientes. Em um mercado marcado por consumidores cada vez mais exigentes e ávidos por informações velozes e em tempo real, essa estratégia se torna primordial, assim como foi mostrado no relatório de marketing do Simple Texting de 2020.

Em seus dados divulgados, quase 80% dos consumidores disseram que gostam de receber ofertas por texto, em conjunto com 53% que preferem se relacionar com marcas que utilizam SMS. Para surpreender muitos que não acreditam no poder desse sistema quando comparado a outras plataformas de comunicação e anúncios, outro estudo feito pelo site SlickText mostrou que a taxa de abertura de mensagens SMS é em torno de 98%. Um resultado incrível que vem chamando a atenção de muitas empresas.

Com o SMS, as mensagens são enviadas e recebidas de forma veloz e quase instantaneamente. Dependendo da estratégia da organização, a informação pode ser disparada para uma enorme abrangência de públicos diferenciados, permitindo a segmentação e adaptação do conteúdo para cada um deles.

É um canal muito menos invasivo, onde o cliente pode aceitar o recebimento da mensagem e, ainda, escolher por sair da lista de contatos caso não deseje continuar recebendo o conteúdo – processo conhecido como opting out. Como resultado, o SMS gera uma taxa de abertura de 98%, onde 90% são lidos em até 3 minutos, ainda segundo o relatório. Sem falar nos benefícios na relação com os clientes, onde 97% das empresas criaram uma comunicação mais eficaz e próxima.

Seja para pequenas, médias ou grandes campanhas, o SMS pode ser utilizado para diversas finalidades e gerando excelentes resultados. Os dados permitem rastrear todas as mensagens enviadas, se foram de fato entregues, quantas foram abertas e respondidas – informações altamente relevantes para a elaboração de estratégias de marketing.

Cabe destacar que o marketing não pode ser baseado somente na captura de leads, mas sim em manter uma proximidade com os clientes e fidelizá-los. Existem diversas maneiras de conquistar essas metas, e o SMS vem justamente para nutrir o relacionamento. Mas, para isso, é necessária uma boa estratégia de comunicação.

Antes de iniciar uma campanha por meio do SMS, as empresas devem conhecer a fundo seu público-alvo e segmentá-lo. Não há como conquistar os resultados desejados sem que sua empresa conheça sua persona, como ela gosta de se relacionar e suas preferências para, a partir disso, personalizar a mensagem de acordo com o público, em conjunto com o tom da marca. A captura de leads e o aumento de vendas serão, na verdade, consequências do foco em nutrir o relacionamento com os clientes.

Mesmo diante de tantos avanços tecnológicos, o SMS ainda oferece resultados altamente positivos quando aliado ao marketing. É uma comunicação rápida, não invasiva e que proporciona uma relação mais próxima e fiel. Uma ferramenta fantástica que, quando planejada estrategicamente, pode trazer resultados excelentes para as empresas.

Marcos Guerra é Superintendente do Comercial e Marketing na Pontaltech, empresa de tecnologia especializada em comunicação omnichannel.