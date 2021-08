Smiles incentiva experiências transformadoras no filme ABE

Tendo como premissa a potencialização de experiências únicas como agentes transformadoras, a Smiles, plataforma completa de viagens e programa de fidelidade da GOL, é patrocinadora oficial do filme ABE, que estreou nos cinemas brasileiros.

Sucesso internacional, o longa tem distribuição da Paris Filmes e teve lançamento no mundo todo como Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, e países da América Latina e África do Sul. Além disso, ABE teve destaque em veículos renomados como New York Post, The New York Times, The Boston Globe, entre outros.

Com Noah Schnapp como protagonista e participação especial de Seu Jorge, o filme retrata intercâmbios culturais de uma família judaica e palestina. Entre as diferenças experienciadas, a gastronomia transforma a narrativa de forma emocionante e inspiradora. “Esse filme me deu uma oportunidade bem grande de explorar um pouquinho mais esse universo tão interessante que é o da culinária e de cozinhar. Foi muito divertido! Uma experiência inesquecível fazer o ABE”, conta Seu Jorge

No Brasil, Abe será exibido nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e Recife e promete ser sucesso de bilheteria.

