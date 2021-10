Smartwatches chegam ao mercado combinando moda e tecnologia

San Francisco, Outubro de 2021, Amazfit, a marca líder global de smart wearables, lança três novos smartwatches: os modelos GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3.

Oferecendo saúde inteligente de forma fácil (“Make Smart Health Easy”), as mais novas linhas de wearables da Amazfit permite aos usuários atingir sua melhor performance no esporte e cuidar bem de sua saúde, além de trazer melhorias ao estilo de vida sem sacrificar o estilo pessoal de cada um. Os lançamentos reúnem um conjunto de recursos de saúde e fitness de última geração, em um design elegante e moderno, e com o sistema operacional Zepp OS integrado.

Recursos para Saúde e Lifestyle

Os três novos smartwatches da Amazfit trazem uma grande variedade de recursos inovadores para a saúde, condicionamento físico e estilo de vida, representados pelo sistema operacional Zepp OS. Por meio de uma interface intuitiva e poderosa, este sistema permite que os usuários liberem todo o seu potencial, explorem suas paixões e vivam a vida de forma positiva.

O novo sistema operacional é feito sob medida para otimizar o desempenho dos dispositivos smart wearables da Amazfit, sem que se transfira um sistema operacional de smartphone, que consome mais energia, para os pulsos dos usuários. Construído sob a premissa de ser leve, suave e prático, este sistema operacional permitirá uma interação mais fácil e ajudará os usuários a eliminar operações entediantes, com menor consumo de energia em comparação com o sistema operacional dos smartwatches de linhas anteriores.

Os smartwatches também funcionam em dispositivos Android e iOS e se conectam a plataformas de saúde populares como Apple Health ou Google Fit, para sincronizar seus dados de saúde, e também com apps como Strava, Relive, Runkeeper e TrainingPeaks, para sincronizar e compartilhar dados esportivos. Outros destaques incluem:

Personalização: mais de 150 mostradores de relógio diferentes e vibrantes, com telas sempre ativas e correspondentes a cada estado de espírito ou ocasião, trazendo ainda efeitos dinâmicos e animações com transição suave. Os usuários ainda serão capazes de criar seus próprios mostradores de relógio e miniapps, com o kit de desenvolvedor de apps (em breve).

Monitoramento fácil de saúde 4-em-1: eles possuem a capacidade de testar quatro métricas de saúde com apenas um toque , graças ao elemento integrado 6PD (fotodiodos) BioTrackerTM PPG 3.0, que capta quatro métricas de saúde (frequência cardíaca, oxigenação no sangue, nível de estresse e respiração taxa) em apenas 45 segundos.

Gestão simples de saúde 24 horas/dia: monitore sua freqüência cardíaca durante todo o dia – mesmo enquanto está nadando. Com alertas para frequências cardíacas anormalmente altas ou baixas, bem como monitoramento de zonas de frequência cardíaca, ele permite a você otimizar seus treinos. O relógio é um parceiro de saúde abrangente e fácil de usar para todos.

Fácil entendimento: sua saúde e bem-estar atuais são calculados rapidamente e convertidos em uma única pontuação no recurso PAI, coletada a partir de dados com base em seus últimos sete dias de atividade.

Monitoramento avançado do sono: monitore seus estágios de sono leve, profundo e REM, além dos tempos em que está desperto durante a noite, bem como cochilos diurnos por mais de 20 minutos e até mesmo a qualidade da respiração durante o sono. Para maior comodidade, verifique seus dados de sono diretamente no relógio.

Rastreamento avançado do ciclo menstrual: entenda facilmente seu ciclo e planeje com antecedência. Depois de registrar seu período menstrual, você pode prever de forma inteligente e íntima o tempo e a duração da janela fértil para que não haja surpresas.

Telas de acesso rápidas e eficientes: economize tempo e personalize o que é importante para você, graças aos atalhos Shortcut Cards, que permitem passar o dia com tranquilidade. Obtenha acesso fácil às principais informações com um toque ou deslize na tela.

Controle de voz: com a Alexa, você pode definir um alarme, fazer uma pergunta e muito mais quando estiver online. Já quando estiver offline, é possível usar o Offline Voice Assistant para abrir um modo de esportes ou recurso de saúde, ou até mesmo acessar o Home Connect para controlar dispositivos inteligentes no lar. Desfrute também de um ecossistema crescente com mais de 10 mini-apps.

GPS rápido e preciso: comece a ser mais rápido com o rastreamento de localização preciso baseado em cinco sistemas distintos de satélite.

Opções para personalizar: priorize seus recursos preferidos, carregue uma foto para personalizar o fundo do relógio ou escolha entre 15 designs animados dinâmicos para combinar com sua roupa, seja no trabalho, no descanso ou em momentos de lazer.

Ferramentas de motivação: Monitore suas corridas com o Virtual Pacer opcional e otimize seu progresso e descanso com o algoritmo de desempenho PeakBeats.

Ferramentas para administrar a vida: gerencie seu dia com notificações de mensagens, lembretes de sedentarismo e para beber água, bem como calendários, eventos e listas de tarefas pendentes, previsões do tempo, controle remoto de câmera Bluetooth e muito mais.

O sistema operacional Zepp OS também traz uma série de informações abrangentes sobre saúde e condicionamento físico. O aplicativo Zepp em seu smartphone funciona como um hub onde você pode acessar conselhos adicionais para ajudá-lo a atingir seus objetivos.

O GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3 foram criados para trazer à tona a sua determinação interna e a busca pelo melhor desempenho – de forma a ajudá-lo a navegar sem esforços dentro e fora da sua vida digital e atingir o equilíbrio e o sucesso.

Amazfit GTR 3 Pro: Built to Empower

Opção premium na nova série de wearables da Amazfit, o smartwatch GTR 3 Pro oferece algumas inovações líderes de mercado e encoraja você a levar um estilo de vida saudável e ativar sua determinação interior.

Com uma tela AMOLED ultra-HD vibrante de 1,45 polegadas e 331 ppi´s, o GTR 3 Pro oferece um visual deslumbrante e uma interface fácil de usar. Como sua grande tela circular, exibe uma alta taxa de atualização para uma interação perfeita e suave. O relógio tem uma proporção impressionante de 70,6% entre a tela e o corpo, ou seja, apesar de ter um dos maiores visores do mercado e não desperdiçar espaço, o GTR 3 Pro oferece ainda um tamanho confortável.

Confira o produto e percorra uma ampla gama de recursos e modos esportivos com o que há de melhor na navegação clássica, e obtenha um retorno tátil intuitivo e fácil enquanto você controla o relógio com a ponta dos dedos.

Seja ativando o monitoramento de atividades por meio de um dos mais de 150 modos esportivos integrados, seja monitorando seus níveis de estresse, o GTR 3 Pro permite que você fique atento à sua saúde 24 horas por dia e sete dias por semana. E se por acaso se esquecer de ativar o modo esportivo, não se preocupe: o recurso de reconhecimento inteligente é ativado para até oito esportes populares para garantir que você nunca perca acidentalmente o rastreamento de atividades.

Para valorizar ainda mais o GTR 3 Pro, temos a vida útil da bateria, que carrega uma ampla célula de 450 mAh que fornece até 12 dias uso ininterrupto com uma única carga. Portanto, não se preocupe mais em ficar sem energia. Além disso, os amantes da música vão adorar os 2,3 GB de memória interna do GTR 3 Pro, capaz de armazenar até 470 músicas. Isso significa reprodução de música diretamente no relógio, sem o telefone à mão. Para maior comodidade, o GTR 3 Pro pode receber e fazer chamadas quando conectado ao seu smartphone por Bluetooth, para que você possa conversar com as mãos livres.

GTR 3: feito para durar

Construído com liga de alumínio leve durável, o smartwatch se completa com uma elegante coroa giratória. O design sem molduras do GTR 3 se integra perfeitamente à tela de vidro curvada, trazendo uma sensação intensificada de imersão.

O design elegante com pulseiras de silicone antibacterianas e confortáveis oferece um estilo clássico para combinar com diferentes trajes – do terno às roupas de treino. Você também pode personalizar os mostradores do relógio GTR 3 para ter à vista todas as informações de que precisa em um piscar de olhos.

Ostentando uma tela AMOLED HD de 1,39 polegadas, o GTR 3 traz o imersivo sistema operacional Zepp OS da Amazfit, alimentado por uma bateria de 450 mAh para uma longa duração de bateria, que chega a 21 dias. Isso significa até três semanas com uma única carga e, ainda mais, se você ativar o modo de economia de bateria do GTR 3.

GTS 3: feito para o movimento

Com uma tela moderna e quadrada AMOLED ultra HD de 1,75 polegadas, e com 341 ppi´s, o GTS 3 é um dos smartwatches mais finos e leves do mercado, mas ainda assim tem uma enorme proporção tela-corpo de 72,4%. Projetado para quem deseja um display de smartwatch fino e elegante, seu formato reflete um estilo próprio, mas seus recursos correspondem aos do GTR 3 em quase todos os quesitos.

“Esses três relógios cumprem a promessa do “Smart Health Made Easy”. O GTR 3 Pro foi desenvolvido para empoderar. O Amazfit GTR 3 foi construído para durar. E o GTS 3 foi feito para se movimentar. Esperamos que você esteja tão animado para esta nova geração de smartwaches quanto nós estamos. Conectar saúde com tecnologia é a filosofia central por trás do Zepp OS, um sistema operacional que criamos com foco na saúde, e que ajuda nossos relógios a cumprir com a nossa missão de tornar mais fácil para todos terem uma vida saudável”, diz Wayne Huang, CEO e fundador da Zepp Health.

Disponibilidade

