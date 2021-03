Smart TV representa 97,7% do total vendido no país

Habituados cada vez mais a ter acesso a conteúdo por meio das plataformas de streaming, a preferência dos consumidores brasileiros por Smart TVs é quase unanimidade. Levantamento exclusivo da Eletros, a Associação Nacional de Produtos Eletroeletrônicos, mostra que, em 2020, foram vendidas 12.620, 88 Smart tv’s, representando 97,7% do total de vendas no período. Em comparação, em 2019, foram vendidas 11.855, 84 Smart tv’s, correspondendo a um total 91,7%.

O crescimento da procura pelas Smart TVs vem se dando de forma progressiva. Em 2013 a modalidade somava 22,4% do total dos televisores comercializados, em 2015, 39%, e em 2018, 85%. Toda a produção nacional de televisores no país ocorre na Zona Franca de Manaus por empresas nacionais e multinacionais que vem investindo pesadamente em tecnologia para atender os anseios do consumidor brasileiro por produtos modernos, conectados e com preços acessíveis, afirma a Eletros.

”As TVs fabricadas no Brasil detêm as mesmas tecnologias de ponta daquelas produzidas no resto mundo. Os indicadores ratificam que os modelos “Smart TV” são as prioridades absolutas do consumidor ávido por assistir o que desejar com liberdade plena, ” acrescenta, Jorge Nascimento, presidente da entidade.

Do total de aparelhos comercializados no ano passado, 58,5% são TVs até 45 polegadas, 41,5% são TVs acima de 45 polegadas e 30,7% TVs de 32 polegadas. Apesar da retração na economia em 2020, por conta da pandemia, as vendas de televisores no Brasil no período se mantiveram estagnadas, com pequena retração de 0,1%.