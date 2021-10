Smart Fit faz ações em parceria com Turma da Mônica

Criança tem que estar em movimento! Mais do que fazer bem à saúde, a atividade física é importante também para desenvolver habilidades físicas e sociais. Para incentivar a vida saudável desde a infância, a Smart Fit se uniu à Turma da Mônica para promover ações voltadas para os pequenos, começando em outubro, mês das crianças.

Para começar, a Turma da Mônica vai marcar presença nas redes sociais da Smart Fit durante todo o mês, trazendo dicas de saúde e incentivando o movimento. Já no dia 17 de outubro, domingo, às 10h, Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena estarão no Smart Truck especial Dia das Crianças, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. No evento, com muita música e alto astral, crianças e adultos vão se exercitar juntos, em uma aula cheia de energia e diversão, ao lado da Turminha mais amada do Brasil.

“Cuidar de si, da saúde, do corpo e do bem-estar sempre foram valores presentes no universo da Turma da Mônica. Para nós, é importante que a criança seja o próprio motor de suas brincadeiras e, por isso, a parceria com a Smart Fit faz todo sentido”, diz Mauro Sousa, diretor de produção da Mauricio de Sousa Produções AO VIVO.



Outras ações da Smart Fit

Além da programação com a Turma da Mônica, a Smart Fit preparou mais ações para comemorar o Dia das Crianças: o lançamento do e-book “Movimento Divertido”, com dicas de saúde, exercícios e receitas voltados para o público infantil. O material está disponível pelo site: https://smartfit.com.br/e-book-vida-saudavel-criancas. No dia 14 de outubro, acontece uma aula especial para adultos e crianças praticarem exercícios juntos, na plataforma de treinos online Smart Fit Go, exclusiva para alunos da rede Smart Fit.

“Fazer todos, de todas as idades, se movimentarem é viver o propósito da Smart Fit”, afirma o CMO da rede de academias, Leonardo Cirino.

Serviço:

Smart Truck Especial Dia das Crianças

17 de outubro, domingo, 10h

Parque Candido Portinari

Gratuito