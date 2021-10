Assinatura eletrônica SmallPDF bate 1 bilhão de usuários

Como tudo começou

A Smallpdf começou por ser apenas uma ideia. Os fundadores precisavam encontrar uma solução para que as suas famílias pudessem enviar por e-mail a correspondência que recebiam. E assim nasceu o Compressor de PDF!

Para Dennis Just, CEO do Smallpdf “ Estamos muito felizes por ter ajudado tantas pessoas a simplificar a forma como trabalham com PDFs. Se pararmos para pensar, um bilhão de pessoas representam cerca de um oitavo da população mundial. É tão impressionante e gratificante saber que tantas pessoas gostam dos nossos produtos.”

“ É muito gratificante ter servido mais de um bilhão de pessoas desde a fundação do Smallpdf em 2013. É um feito incrível para uma empresa com menos de 100 funcionários”, complementa.

Ainda na esteira da comemoração da marca, ele segue “Normalmente, apenas empresas com mais de 500 funcionários são capazes de servir tantos clientes. Mas no Smallpdf estamos focados em produzir um produto de alta qualidade, o que nos permitiu atingir esta meta de 1 bilhão de usuários com uma equipe de apenas 100 trabalhadores”.

PANDEMIA E AVANÇOS- Para Just, “Mesmo no pós-pandemia, temos dados que mostram que a população mundial não voltará à forma antiga de gerenciamento de documentos, usando papel, impressora e outros equipamentos.” “Prevemos que a crescente adoção de modelos híbridos e remotos de trabalho aumente a tendência de gerenciamento de documentos digitais. Estes novos modelos são cada vez mais populares, pois para além de práticos, promovem a satisfação e produtividade dos funcionários.”

“Estamos muito gratos por ter os nossos clientes. Para além de serem cruciais no nosso crescimento, também contribuem para melhorar as ferramentas que criamos.”

Como está correndo

Quando o Smallpdf foi fundado em 2013, era apenas uma ferramenta feita para ajudar as pessoas a comprimir seus PDFs. Agora, são oferecidas mais de 20 ferramentas PDF, um aplicativo para celular e Windows, assim como várias integrações com alguns dos programas mais populares do mercado.

Confira as ferramentas.

1 bilhão de usuários

A marca de 1 bilhão de usuários se dá com o serviço para mais de 40 milhões de usuários todos os meses, processar mais de 25 milhões de documentos todas as semanas e ter as ferramentas disponíveis em 24 idiomas.