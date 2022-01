SMA divulga ações de Educação Ambiental

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, conseguiu atingir um público presencial de 3.726 pessoas e digital de 43.976 nas diversas ações realizadas em 2021. Foram três prêmios recebidos pela prefeitura, na área de Meio Ambiente, e uma série de atividades que mobilizaram escolas, instituições, entidades e a população em geral, segundo divulgou o secretário de Meio Ambiente Fábio Renato de Oliveira.

“Agradeço ao prefeito Chico Sardelli pelo apoio e confiança, aos diretores e servidores da pasta, das secretarias, parceiros e apoiadores, à diretora da Educação Ambiental, Kátia Birke e equipe pelos trabalhos realizados. Sem a união dos esforços, não poderíamos ter os bons resultados que o município conquistou”, disse Fábio.

Os trabalhos realizados pela Unidade de Educação Ambiental e Planejamento foram os seguintes:

Público atingido – Ações presenciais: 3.726. Digital: 43.976

Escolas atingidas: 97 (municipal, estadual e particular de ensino)

Ações educativas presenciais realizadas: 22

Plantios realizados: 20

Materiais educativos elaborados/divulgados: 431

Campanhas realizadas: 10

Relatórios elaborados: 85 – Programa Município VerdeAzul (PMVA)

Cidades Resilientes – Americana entre as 13 cidades do Estado a participar do projeto piloto

Elaboração de justificativas para aquisição de verbas: 04

Respostas a Promotoria / requerimentos: 02

Processos analisados: 03

Elaboração de estudos minutas de Decreto/lei: 02

Elaboração de folhetos e folders: 05

Elaboração de roteiros de vídeo: 05

Cursos realizados: 02

Prêmios recebidos: 03

Setor hortas

n° de processos onde houve a concessão de benefício:

02 permissões

n° de processos analisados:

12 analisados: permissão

65 concluídos: benefícios

n° de visitorias e visitas as hortas realizadas:

06 SAC

15 vistorias

03 inspeções técnica

90 relatórios de visitas e fotográfico