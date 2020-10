SM: Ver. quer guard rail na Rod. Virginia Dall’Orto

Uma moção apresentada pelo vereador Professor Edinho (Republicanos) pede ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) a instalação de guard rail no canteiro central da Rodovia Virginia Viel Campo Dall’Orto (SPA-115/330), em Sumaré. A moção de apelo nº 125/2020 foi aprovada com 18 votos favoráveis durante a sessão ordinária de terça-feira (28).

O vereador argumenta que diversos acidentes com vítimas fatais foram registrados na rodovia estadual nos últimos anos. Professor Edinho citou o último e grave acidente ocorrido na estrada, no último dia 22, que vitimou um servidor da prefeitura de Sumaré e uma técnica de enfermagem da Unicamp, após uma colisão frontal.

“A instalação/construção do guard rail (guarnição/mureta) no canteiro central da rodovia prevenirá a todos de possíveis acidentes, pois, caso o guard rail já tivesse sido instalado, este poderia ter segurado um dos carros envolvidos no acidente e este não teria atravessado a pista, vindo a colidir com veículos que vinham na direção contrária”, defende o parlamentar.

SESSÃO ORDINÁRIA

Outra moção de autoria do vereador Professor Edinho foi aprovada durante a 35ª sessão ordinária. A moção de apoio nº 124/2020 pede a chamada imediata dos aprovados no concurso de supervisor de ensino. O documento, que tem como destinatários o governador João Doria e a Alesp, recebeu 19 votos favoráveis.

Ainda foi aprovada a moção de apelo nº 126/2020, de autoria do vereador Décio Marmirolli (PDT), ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, para inclusão no orçamento estadual de verba para pagamento de remuneração aos mediadores e conciliadores que atuam no Tribunal de Justiça de São Paulo. A proposta recebeu 18 votos favoráveis.