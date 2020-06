SM: Vacinação contra Gripe é ampliada para outros grupos

Seguindo orientação do Governo do Estado, a Campanha de Vacinação Contra a Gripe foi liberada para outros grupos e segue até o dia 30 de junho em Sumaré. De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde estão inclusos nessa etapa os profissionais dos Correios e da limpeza urbana, além das pessoas em situação de rua. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em pontos em todas as regiões, em espaços específicos para que não haja aglomeração e nem contato entre as pessoas. Também é ofertado o serviço drive-thru para as pessoas com dificuldade de locomoção, ou seja, esses moradores recebem as doses no próprio veículo.

Os grupos que já estavam inseridos na campanha podem continuar se vacinando. São eles: adultos de 55 a 59 anos e professores das escolas públicas e particulares, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiência, puérperas até 45 dias, gestantes, Melhor Idade acima dos 60 anos, colaboradores da Saúde, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

Para receber a dose, basta apresentar a Carteira de Vacinação ou documento de identificação. Os pacientes com comorbidades também devem apresentar receita ou laudo médico; motoristas e caminhoneiros devem estar munidos de um comprovante, seja CNH, carteira de trabalho ou holerite.

De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura vacinal chegou a 85%, com 63.467 pessoas vacinadas até o último dia 17. O público-alvo da campanha corresponde a 67.189 moradores. O público de crianças vacinadas foi de 49,10%, enquanto que, entre as gestantes, a adesão foi de 48,56%. Entre as puérperas 73,22% tomaram a vacina, e a taxa de imunização entre os adultos de 55 a 59 anos foi de 24,76%. Entre os trabalhadores da saúde e os idosos, a meta foi ultrapassada.

“Não conseguimos atingir a meta de vacinação em alguns grupos, por isso, prorrogamos a vacinação. Além disso, inserimos alguns grupos no público-alvo da campanha, para estender a proteção. É importante que os grupos inseridos na campanha procurem a unidade de saúde de sua região e se protejam. Assim como foi durante todas as fases da campanha, promovemos um esquema especial para tomar a vacina, montado para as pessoas terem contato apenas com os profissionais de saúde”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

Confira os locais de vacinação:

Região central:

Local: CS II – Rua Antônio do Valle Melo, 1510, centro

Local: USF Vasconcellos – Rua João de Vasconcellos, 777, Pq. João de Vasconcelos

Local: USF Cruzeiro – Rua 3, 311, Chácara Estrela Dalva

Região SOMA (todas as quintas-feiras)

Local: Rua 1, s/n, Vila Soma

Região da Área Cura

Local: USF Bandeirantes – Rua Altair Moreira, 25, Parque Bandeirantes

Local: USF Denadai – Rua Luciano Ramos Ayala, 553, Jardim Denadai

Local: USF São Judas – Rua Circular, s/n, São Judas Tadeu

Região do Matão

Local: USF Nova Terra – Rua Carlos Rogério Farias, 315, Jardim Nova Terra

Local: USF Santa Clara – Rua Benedito Teodoro Mendes, 26, Jardim Santa Clara

Local: USF Paraíso – Rua Expedito Vieira Damasceno, 50, Jardim Paraíso

Região do Picerno

Local: USF Picerno – Rua da Saúde, s/n, Jardim Picerno

Região de Nova Veneza

Local: USF Jardim do Trevo – Rua Inácio N. De Moura, 266, Nova Veneza

Local: USF CIS Nova Veneza – Rua Paraíba, 211, Jardim São Francisco

Local: USF Virgílio Viel – Rua Alice Menuzzo Pancote, 294, Virgílio Viel

Região do Maria Antônia

Local: USF Ângelo Tomazin – Rua Gervacina Alves Ferreira, 1.450, Ângelo Tomazin

Local: USF Maria Antônia – Rua Oswaldo Vaccari, 685, Maria Antônia

Local: USF Dall’Orto – Rua Piracanjuba, 95, Jardim Dall’Orto