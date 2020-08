SM segue com cronograma de testes rápido para Covid-19

A Prefeitura de Sumaré segue com a testagem rápida para diagnóstico da Covid-19 entre os servidores municipais e funcionários de instituições parcerias, a fim de identificar casos assintomáticos – que são positivos para a doença, mas não apresentam sintomas. Paralelo aos exames, os colaboradores também recebem, quando verificado a necessidade, as doses da vacina contra gripe e sarampo.

Nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, foram realizados 64 testes em trabalhadores dos CRASs (Centros de Referência de Assistência Social) Bordon e Nova Veneza, projeto “Fortalecer” – realizado pela Prefeitura em parceira com o IBQ (Instituto Social e Educacional Bem Querer para a Sustentabilidade Comunitária) -, e posto do “É Pra Já”. Todos os exames tiveram resultados negativos.

Já na quinta-feira, dia 6, os procedimentos foram realizados em colaborados do CRAS São Domingos e do Instituto IBQ. Dos 94 exames realizados, 2 foram confirmados para a Covid-19 e esses colaboradores foram afastados imediatamente de suas funções, orientados a ficar em isolamento domiciliar e serão monitorados de perto pela Saúde de Sumaré.

Os procedimentos são realizados pelas equipes Centro de Saúde II, USF Vasconcelos e Secretaria Municipal de Saúde. Antes de iniciar a coleta das amostras, são repassadas informações sobre a importância do procedimento, os cuidados que devem ser tomados no caso de resultados positivos e, principalmente, as medidas preventivas que devem continuar mesmo se o teste for negativo.

A Prefeitura de Sumaré continuará a realizar a testagem rápida, em especial nos profissionais considerados de risco por trabalharem diariamente na linha de frente contra a pandemia. A proposta é ampliar as ações de monitoramento da doença, barrando a disseminação do vírus e o aumento do número de pessoas contaminadas.

“Essa ação visa ampliar a quantidade de testes, o que é fundamental nesse momento para conseguirmos alcançar melhores resultados no enfrentamento ao coronavírus. A primeira etapa da testagem rápida para a população que não apresenta sintoma da doença também já foi realizada”, lembrou o prefeito Luiz Dalben.

Em Sumaré, todos os cidadãos que apresentarem sintomas leves da doença devem procurar a unidade localizada na sua região: Região Central/Rural (UBS Veccon), Região do Matão (UBS Matão), Região do Picerno (UBS Bordon), Região do Maria Antonia e Nova Veneza (UBS Florely), Região da Área Cura (UBS Ypiranga), de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Todos são atendidos respeitando os protocolos exigidos pelos órgãos sanitários e de saúde.