Sumaré: Ruas do Jardim Davina recebem rede de esgoto

Mais uma boa notícia aos moradores do Jardim Davina e Vitória, na região de Nova Veneza. As obras de pavimentação que a Prefeitura de Sumaré vem realizando, por meio das Secretarias Municipais de Serviços Públicos e Obras, avançam. A instalação da rede de esgoto foi concluída em 60% das ruas e vielas e as equipes dão continuidade aos trabalhos nessa quarta (24). Os moradores terão a isenção da cobrança de taxa de ligação, ou seja, as famílias não vão pagar pelo serviço, apenas o consumo mensal.

Essa benfeitoria em saneamento básico, de acordo com o prefeito Luiz Dalben, é muito importante para as famílias, pois representa mais qualidade de saúde pública para a população sumareense. “As famílias do Davina e Vitória aguardavam há muito tempo essas melhorias e, em breve, deixarão de conviver com a poeira, a lama e outros inconvenientes provocados pela falta de asfalto. As obras visam garantir mais qualidade de vida para a comunidade e melhores condições de tráfego e segurança para motoristas e pedestres”, disse o Chefe do Executivo sumareense.

Diariamente, os moradores acompanham o avanço do cronograma dos serviços e o novo visual das ruas, com as primeiras fases das obras, incluindo guia, sarjeta, instalação de galerias pluviais e, por último, o sistema de esgoto. Bom destacar que o asfaltamento está sendo executado com recursos financeiros recebidos por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Dirceu Dalben, cujo montante está sendo investido em obras de infraestrutura em toda a cidade.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – Além das melhorias na infraestrutura do bairro, os moradores dos Núcleos Jardim Vitória e Jardim Irmã Davina logo serão contemplados com as escrituras de Regularização Fundiária, de acordo com as diretrizes da Lei Federal 13.456/17, que instrui o Município, por meio de ato assinado pelo Chefe do Poder Executivo, a implementar a Regularização Fundiária de núcleos urbanos consolidados conforme a Lei.