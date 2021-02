SM: Profissionais da Saúde vão receber segunda dose da vacina

A partir de segunda-feira, dia 15, os profissionais da Saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia – trabalhadores nas UPAs (Unidades de Pronto

Atendimento), PAs (Pronto Atendimentos) e hospitais do município – já começam a receber a segunda dose da vacina Coronavac em seus locais de trabalho

(conforme foi realizado na aplicação da primeira dose), completando o esquema vacinal contra a Covid-19. Eles são grupo prioritário na campanha de vacinação

porque atuam em contato direto com pacientes acometidos pela doença e, por isso, estão mais vulneráveis à contaminação pelo coronavírus.

O cronograma segue o Plano Estadual de Imunização e a data em que a segunda vacina deverá ser aplicada está anotada no comprovante da dose inicial. A

Secretaria Municipal de Saúde informa que a Coronavac tem intervalo de até 28 dias entre as doses.

“Oferecer a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para esses grandes profissionais da Saúde é uma satisfação imensa para nós. São pessoas que precisam da

imunização para a própria segurança e também de seus familiares. Aproveitamos a oportunidade para agradecer pelo trabalho e carinho de vocês pela população

sumareense”, ressaltou o prefeito Luiz Dalben.

Mesmo com a vacinação, é fundamental manter as medidas preventivas a fim de reduzir os riscos de contágio. Uso de máscara de proteção facial, higiene

constante das mãos com água e sabão ou álcool em gel e, sobretudo, evitar aglomerações continuam sendo as orientações para todos nós, mesmo para aqueles que

já estão vacinados ou receberam a primeira dose da vacina.

Outros grupos

Para os demais profissionais da Saúde e idosos a partir de 80 anos de idade, a primeira dose da vacina continua sendo oferecida em sete endereços (CCTI

exclusivo para idosos e, os demais postos, para idosos e trabalhadores da Saúde: Centro Esportivo “Vereador José Pereira”, escolas municipais Neusa de Souza

Campos, Anália Oliveira Nascimento, Jardim Lúcia e escolas estaduais Ângelo Campo Dall´Orto e Maria de Lourdes Martins. Para os pacientes acamados, a

vacinação é realizada em domicílio e deve ser agendada por um responsável na UBS de referência.