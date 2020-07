SM: Prefeitura entrega Base de Excelência do Homem

Trabalhando sempre para ofertar um atendimento humanizado e digno, a Prefeitura de Sumaré entrega nesta quinta-feira, dia 30, a Base de Excelência do Homem, um espaço projetado no Ambulatório de Especialidades que contará com atendimento médico exclusivo para a classe masculina. Na ocasião, também serão entregues as reformas e reestruturações nos setores de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Ambulatório. A atividade será às 10 horas, por meio de uma live nas redes sociais da Prefeitura e faz parte das ações de celebração dos 152 anos da cidade.

Idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade, em conjunto a Secretaria de Saúde, a Base do Homem proporcionará privacidade, conforto e acompanhamento diferenciado para os pacientes. O espaço vai oferecer atendimento e encaminhamento para exames urológicos, cardiológicos, dermatológicos, nutricionais, entre outros, de média e alta complexidade, além de assistência psicossocial.

O atendimento será efetuado via agendamento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, que realizarão a triagem e encaminhamento para o espaço, que funcionará de terça a sexta-feira. O projeto piloto faz parte dos Centros de Saúde Especializados que foram implantados em Sumaré, inéditos na região, e que têm parceria com o Fundo Social: são duas unidades do Centro da Criança, o Centro de Longevidade, para assistência da Melhor Idade a partir dos 50 anos e a Base de Excelência da Mulher, para atendimento exclusivo do público feminino. Esta será a 15ª unidade de saúde entregue desde 2017.

“O papel do Fundo Social é mover a sociedade para praticar ações de solidariedade, que ajudem o próximo, não pensando no micro, mas sempre no macro. É com muito orgulho que idealizamos mais um local de acolhida psicossocial e assistência diferenciada na área da saúde. Assim como os demais Centros Especializados, a Base do Homem tem objetivo de ampliar e facilitar o acesso dos homens à saúde e oferecer um cuidado diferenciado, agindo principalmente na parte preventiva. O local tem uma proposta inclusiva, que visam acolher os homens, principalmente os que são mais resistentes ao atendimento médico e especializado”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“A entrega da Base do Homem é a concretização de um longo planejamento trabalho, pensando na assistência de qualidade aos homens, assim como ofertamos para as mulheres, Melhor Idade e crianças. Preparamos com muito carinho um ambiente exclusivo para eles, para que sejam acolhidos com privacidade e possam cuidar da saúde, fazendo exames e participando de consultas, focando sempre na prevenção. É muito gratificante inaugurar mais um espaço que irá contribuir para a qualidade de vida da população. Nossos homens merecem esse presente”, disse o prefeito Luiz Dalben.

As alas de Fisioterapia e Fonoaudiologia receberam uma reforma completa e passaram por uma reestruturação do atendimento, além de troca de equipamentos e materiais. Com isso, será possível otimizar o tratamento e até dar alta mais rapidamente.

Atualmente, os setores assistem pacientes encaminhados pelas UBSs, Hospital Estadual de Sumaré, o próprio Ambulatório de Especialidades e demais hospitais públicos da região. Com a reestruturação, o atendimento será ampliado para pacientes que possuem sequelas pós Covid-19 e que precisarão de fisioterapia respiratória ou motora devido à internação prolongada e até mesmo serviço de fono por causa do longo período de intubação.

“As inaugurações da Base do Homem e das reformas dos centros de Fisioterapia e Fonoaudiologia são um ganho enorme para nossa saúde, que investe em atendimentos humanizados e na implantação de Centros Especializados de Saúde, atendendo in loco e de maneira eficaz as diferentes necessidades da nossa população. A Base do Homem ampliará o acesso da classe masculina à medicina preventiva, tratando com privacidade nossos homens. Além disso, a reforma das alas permitirá que nossos pacientes recebam um tratamento de qualidade e digno, incluindo na nossa assistência os pacientes que apresentam algum tipo de sequela devido ao coronavírus. Mais uma vez somos pioneiros na região, levando para os moradores serviços de excelência”, disse o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.