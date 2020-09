SM: Pref. segue com pavimentação em ruas no Jardim Davina

A Prefeitura de Sumaré segue com as obras de pavimentação asfáltica no Jardim Davina, na região de Nova Veneza. O pavimento chega às ruas que já receberam as primeiras etapas do trabalho, que incluem guia, sarjeta, instalação de galerias pluviais e sistema de esgoto e o nivelamento de solo.

As obras visam garantir melhorias nas condições de tráfego e bem-estar aos munícipes, e estão sendo executadas com recursos provenientes de emendas parlamentares do deputado estadual, Dirceu Dalben.

Numa próxima etapa, as ruas pavimentação serão contempladas com os serviços de sinalização vertical e horizontal de trânsito. Os mesmos serviços também foram realizados no Jardim Vitória.

As famílias dos dois bairros já foram contempladas com a isenção da taxa de ligação de esgoto e, em breve, receberão as escrituras de Regularização Fundiária, de acordo com as diretrizes da Lei Federal 13.456/17, que instrui o Município, por meio de ato assinado pelo Poder Executivo, a implementar a Regularização Fundiária de núcleos urbanos consolidados conforme a Lei.