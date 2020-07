SM: Pref. revitaliza área pública no Parque Residencial Salerno

A Prefeitura de Sumaré seguem trabalhando, diariamente, na manutenção da cidade e revitalizando áreas utilizadas irregularmente para o descarte de resíduos. Nesta semana, as equipes das Secretarias de Serviços Públicos e de Meio Ambiente, estão promovendo mais uma etapa da revitalização da uma área de 7 mil metros quadrados no Parque Residencial Salerno, na Região do Maria Antonia.

No local, já foi concluída a instalação das traves e o preenchimento da quadra do campinho de areia para a prática de modalidades esportivas. Também foi instalada as redes de proteção atrás dos gols para oferecer maior conforto e segurança aos usuários. A próxima etapa será a construção de uma mini pista de mountain bike.

“Paralelo às ações de enfrentamento a Covid-19, nossas equipes estão trabalhando em ações para inibir o depósito de lixo e de entulhos e preparar espaços que possam servir para o convívio social da população após a quarentena. Nossa intenção é ampliar os espaços destinados para a prática esportiva em todas as regiões e essa revitalização já era muito esperada pelos moradores do entorno”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O espaço ganhou bancos e mesas de concreto, playground e academia ao ar livre. No entanto, devido ao período de quarentena causada pela pandemia do coronavírus, os equipamentos seguem interditados para uso. O isolamento social é a ferramenta mais eficaz para achatar a curva de contaminação e permitir a reabertura dos espaços públicos.