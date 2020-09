SM: Pref. realiza “III Simpósio de Educação Especial e Inclusiva”

A Prefeitura de Sumaré promoverá no dia 17 de setembro o “III Simpósio de Educação Especial e Inclusiva”, com o objetivo de sensibilizar, debater e promover a inclusão social das pessoas com deficiências, principalmente em unidades de ensino. Neste ano, o evento será online, a partir das 19 horas, por meio do Google Meet. As incrições podem ser realizadas pelo link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.resultadoonline.seei2020.

O simpósio contará com as palestras “Experiência de Vida” , ministrada pela nueropsicopedagoga Pricilla Melim e pelo estudante Pedro Melim, e “Um Olhar Especial aos alunos com NEE nos anos finais da Educação Básica”, com a dra. Maria Aparecida Ramires Zulian.

O simpósio é promovido pelo Núcleo de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação e o mês de setembro foi escolhido para o evento em adesão à campanha “Setembro Verde”, lançada em 2017 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Além disso, dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta dos Portadores de Deficiências.

“Este simpósio visa sensibilizar nossa população sobre os direitos adquiridos das pessoas com deficiência e levar a uma reflexão sobre mudanças de atitudes e ações. É uma oportunidade para conhecermos um pouco mais sobre as necessidades especiais e, assim, contribuir para a inclusão e o pleno desenvolvimento de cada um deles”, explicou o secretário de Educação, Waltair Pereira Lucas.