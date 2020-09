SM: Pref. quita parcela do 13º salário dos colaboradores

Sumaré quitou nesta quarta-feira, dia 30, o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores municipais. Foram depositados R$ 2,7 miilhões, referentes aos 50% do 13º, para os colaboradores. A antecipação do benefício, que por lei deve ser paga até 30 de novembro, é uma medida adotada desde 2017 para melhor funcionamento da máquina pública, por meio do planejamento das receitas e despesas, e valorização do servidor.

Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia causada pelo novo coronavírus, novamente Sumaré deu um passo à frente e realizou de maneira escalonada o pagamento da primeira parte do 13º. Segundo a Prefeitura, o objetivo da medida também é aquecer e fortalecer o comércio local – seguindo, claro, todos os cuidados que a Covid-19 exige.

“Desde que assumiu seu mandato, em 2017, o prefeito Luiz Dalben vem realizando o pagamento de 50% do 13º no decorrer do ano, para não sobrecarregar a folha do mês de dezembro e também como uma maneira de valorizar o colaborador público, que vinha sofrendo com o descaso de administrações anteriores. E este ano, não é diferente. Mesmo com todos os desafios impostos pela pandemia, principalmente com relação à queda na arrecadação, os salários dos servidores de Sumaré estão em dia, já iniciamos o pagamento do 13º e também estamos conseguindo dar continuidade a diversas obras e melhorias para a população. Não é uma tarefa fácil, mas com planejamento e, principalmente, respeito ao dinheiro público, ao servidor e à população, é possível”, destacou a secretária.

MAIS BENEFÍCIOS

Salário em dia e 13º adiantado são apenas parte de um pacote de ações de valorização do funcionalismo público implantado pela atual gestão em Sumaré. Após vários anos em que o dissídio da categoria ficou “congelado”, o prefeito Luiz Dalben também já garantiu reajuste salarial para todo o funcionalismo de 4,75% em 2017, mais 2,85% em 2018 e 3,89% em 2019. Além disso, também houve reajuste do auxílio-saúde, implantação do cartão de vale-alimentação e do abono natalino.

Outras medidas incluem oferecer melhores condições de trabalho aos colaboradores, com reformas dos prédios públicos e aquisição de novos equipamentos, além de cursos de capacitação internos e parcerias com unidades de ensino da cidade, que garantem descontos em diversos cursos aos servidores municipais, principalmente cursos de nível superior e técnico.