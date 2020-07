SM: Pref. mantém horário normal de trabalhos internos

Considerando a Lei Estadual nº 17.264, que antecipou a celebração do feriado da Revolução Constitucionalista para o dia 25 de maio em todo Estado de São Paulo, a Prefeitura de Sumaré informa que, excepcionalmente neste ano, as repartições públicas funcionarão em horário normal na próxima quinta-feira, dia 9 de julho, mantendo o atendimento remoto à população, conforme determinações sanitárias em decorrência ao enfrentamento da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Na sexta-feira, dia 10 de julho, anteriormente decretado dia ponte, o expediente também ocorrerá normalmente. Sendo assim, neste ano, os serviços públicos municipais poderão ser acionados por meio de contato telefônico e e-mail em ambos os dias.

Importante destacar que, sem atendimento público presencial desde março, os órgãos da Prefeitura de Sumaré têm mantido o expediente normal de suporte aos cidadãos, das 8 às 17 horas, via telefone, e-mail ou visitas agendadas. As equipes municipais também mantêm os trabalhos internos. Os protocolos, consultas e alguns serviços podem ser feitos pelo site www.sumare.sp.gov.br.