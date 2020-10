SM: Pref. instala nova academia ao ar livre no Jardim São Carlos

Buscando incentivar hábitos de vida mais saudáveis e contribuir para a qualidade de vida da população, a Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, segue instalando novas academias ao ar livre e parques infantis na cidade, que estarão à disposição 24h por dia. Dessa vez o local contemplado é a praça Maria Piedade Frutuoso Miranda, no Jardim São Carlos, região central. Além da revitalização completa, com academia ao ar livre, pista de caminhada, novo paisagismo e iluminação, o local ganhou o playground com casinha do Tarzan. Mais uma obra realizada em parceria com o mandato do deputado estadual Dirceu Dalben. Outros bairros como Virgílio Viel, Paulistano, Altos de Sumaré/Vila Carlota e Salerno já receberam a academia e parquinhos.

No Parque Virgílio Viel, a academia e o parquinho infantil estão localizados na praça da Rua Alice Menuzzo Pancotti, próximo ao Supermercado Paraná. Já no Jardim Paulistano, os dispositivos estão instalados em área verde da Rua Marcos Antonio Lopes, ao final da Rua Geraldo Preto Rodrigues, próximo ao campo de futebol. No Altos de Sumaré/Vila Carlota a academia e o parquinho ficam em uma praça entre as ruas Virgínio Cia, Vicente Ferreira da Silva e Presidente Eurico Gaspar Dutra. No Parque Salerno, os equipamentos foram implantados em uma área na Rua Mossoró, próximo ao ponto final das linhas de ônibus.

“Além de promover a prática de atividades físicas, mais saúde e qualidade de vida aos moradores, as academias e os parquinhos também vêm para fomentar a utilização dos espaços comunitários e de lazer. São presentes que a Administração Municipal entrega à população, e esperamos que todos aproveitem, nos ajudando também a zelar e cuidar do patrimônio público”, disse o secretário de Serviços Públicos e de Obras, Aparecido Fernandes.