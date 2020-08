SM: Pref. inicia recapeamento na Rua Izidoro Cestari

A Prefeitura de Sumaré iniciou nessa quarta-feria (19) o recapeamento asfáltico na Rua Izidoro Cestari, no bairro Altos de Sumaré. Esta é mais uma via pública que recebe as melhorias por meio do PRC – Programa de Recape Contínuo, num total de mais de 150 ruas com pavimento novo em toda a cidade.

O objetivo do PRC é recuperar a malha viária do município, melhorando as condições de tráfego. Mais de 500 mil m² de vias foram recapeadas incluindo, além do Altos de Sumaré, bairros como a Vila Yolanda Costa e Silva, Parque Euclides Miranda, Jardins Santa Terezinha, Denadai, Santiago, Minesota, Aclimação, Vila Vale, Parques Santo Antônio e General Osório, entre outros.

O programa acontece desde 2017 e conta com recursos provenientes de emendas parlamentares apresentadas pelo deputado estadual Dirceu Dalben na ordem de R$ 4,6 milhões.