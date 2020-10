SM: Pref. faz aquisição de rádios digitais criptografados

A Guarda Civil e Bombeiro Municipais de Sumaré receberam mais um importante investimento: rádios digitais criptografados. Os equipamentos foram adquiridos pela Administração Municipal por meio de convênio com a AGEMCAMP (Agência Metropolitana de Campinas) e têm por finalidade auxiliar o efetivo de ambas as corporações nos trabalhos diários, por meio do Centro de Comunicação Operacional e Monitoramento (CECOM), que funciona 24 horas, agilizando o atendimento à população. De acordo com a Comandante da GM, Simone Nery, os rádios digitais criptografados dificultam a escuta da frequência e o rastreamento por pessoas mal-intencionadas. “Trabalhávamos neste projeto desde 2018, e com a celebração do convênio foi possível conquistar esta importante ferramenta de trabalho, tornando a comunicação mais segura com GPS, sem interferência, oferecendo mais segurança aos munícipes”.

A segurança é uma das prioridades da atual gestão municipal em benefício da população sumareense. E os números positivos da Guarda Municipal – que atende ocorrências diversas, com ações que vão de operações Saturação a Bairro Seguro – são reflexos dos investimentos no setor. Ano passado foi implantado o uso de tablets nas viaturas para execução das Ordens de Serviço, inclusive que rendeu ao Município o título de “Projeto Inovador da RMC” no quesito tecnologia.

Todas as viaturas foram equipadas, proporcionando praticidade e agilidade na execução dos serviços. Ou seja, além de gerar melhorias significativas na atuação dos guardas municipais, propiciou um ganho quanto à burocracia e a geração de estatísticas e mapeamento dos locais com mais índices. As chamadas são registradas, gravadas e armazenadas com data, hora, tempo de espera e providência adotada, gerando número de protocolo e estatísticas.

“Os rádios digitais, juntamente com os tablets, representam um avanço no quesito segurança dentro da proposta do CECOM – implantado em julho de 2018 pela Administração Municipal – que permite um melhor gerenciamento das informações, mapeamento mais específico das ocorrências e direcionamento do patrulhamento em tempo real. Esses investimentos contribuem de forma significativa para a segurança pública e proteção dos sumareenses. A tecnologia permite ação mais rápida e ajuda no planejamento preventivo nas áreas com mais problemas, atuando especificamente em cada região”, destacou a Comandante.

As escolas municipais também passaram a ser monitoradas pelo CECOM. Entre outras aquisições, destacam-se uniformes completos para o efetivo, construção do muro e guarita do prédio da GCM, e o Plantão de Atendimento Psicológico oferecido quinzenalmente a guardas e bombeiros.

O Corpo de Bombeiros Municipal também recebeu novos equipamentos: sopradores para combate a incêndios florestais, conjuntos de aproximação para combate a incêndios, fardamento, botas cano longo, conjunto de roupas de apicultor, colares cervicais, encosto de cabeça para serviços de resgate, três CPUs, sopradores de folhas e vegetação e duas viaturas – uma de Resgate e uma de Salvamento.