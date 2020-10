SM: Pref. entrega Termo de Quitação de Lotes a 30 famílias

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, realizou na semana passada a entrega dos Termos de Quitação de Lotes para mais 30 famílias do Jardim Nova Esperança I e II, Jardim Bom Retiro, Vila Residencial Bandeirantes III, Jardim Nossa Senhora da Conceição e Jardim Luiz Cia. O evento aconteceu no Centro Administrativo de Nova Veneza, respeitando todos os protocolos de segurança em saúde por conta da pandemia do coronavírus.

O termo comprova o pagamento total da dívida de alienação dos imóveis dessas famílias e concede a elas o direito de efetivar a escritura definitiva, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sumaré.

“A entrega desses títulos é muito aguardada pelas famílias porque, a partir deles, elas podem entrar com a documentação no cartório e transferir a posse do bem para seu nome, definitivamente, passando a ter todos os direitos sobre o imóvel. É a realização do sonho da casa própria”, disse o secretário municipal de Habitação, Douglas Aparecido de Oliveira.

As famílias residem atualmente em núcleos regularizados que, no passado, constituíam áreas públicas. De acordo com a Secretaria de Habitação de Sumaré, outras 40 famílias também devem receber o documento em breve.

Estiveram presentes à entrega dos títulos os secretários municipais de Governo, Wellington Domingos Pereira; e de Habitação, Douglas Aparecido de Oliveira; além da equipe técnica social da Secretaria de Habitação de Sumaré.

Ainda esse ano, quase 400 moradores dos bairros citados já haviam recebido o termo que comprova o pagamento total do valor do imóvel.