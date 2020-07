SM: Pref. entrega revitalização da USF Bandeirantes

Dando continuidade às ações em celebração dos 152 anos de Sumaré, a Prefeitura entregou nesta quinta-feira, dia 23, a revitalização da USF Bandeirantes, na região da Área Cura. A entrega foi transmitida por meio de uma live na página da Prefeitura no Facebook. Representando o prefeito Luiz Dalben, os secretários de Saúde, Rafael Virginelli, e Governo, Welington Domingo, além dos veredores Fabinho e Hélio Pereira, participaram da inauguração.

A unidade foi totalmente reformada para oferecer um atendimento de mais qualidade aos cerca de 20 mil pacientes referenciados, além de um ambiente de trabalho mais adequado aos colaboradores. As obras e incluíram a demolição e substituição de paredes para melhor distribuição interna e adequação do espaço, ampliação da recepção, reforma de consultórios e banheiros, novo calçamento externo, pintura, troca de esquadrias, janelas e gradeado. Também foram feitas melhorias na redes elétrica, hidráulica e telefônica do prédio, bem como a substituição de pisos, pias e sanitários.

“Há mais de dez anos a unidade não recebia melhorias e já apresentava problemas na estrutura, infiltrações e rede elétrica. Com grande alegria, neste mês tão especial para Sumaré, entregamos um espaço totalmente novo e moderno, para atender com qualidade os usuários. Tratamos a saúde pública como prioridade e o aperfeiçoamento do atendimento, tanto estrutural quanto pessoal, é um dos nossos grandes objetivos. Este é mais um investimento que realizamos na região da Área Cura, beneficiando a população local, e faz parte das nossas ações de humanização da saúde”, disse o prefeito Luiz Dalben.

A região também já recebeu a implantação da UBS Ypiranga e Centro da Criança, revitalização da praça do Ypiranga, implantação da área de lazer do Santo Antônio e praça sustentável no Jardim Bandeirantes e Calegari, revitalização dos linhões do Santo Antônio e Calegari, nova academia ao ar livre no Sol Nascente. E está em construção a UPA Denadai.