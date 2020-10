SM: Pref. entrega 90 uniformes aos colaboradores do SAMU

A Prefeitura de Sumaré entregou na manhã dessa quarta-feira, dia 14, novos uniformes para os colaboradores do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). São 90 kits com macacão, camiseta e bota, que foram adquiridos pela Administração Municipal, e vão auxiliar a equipe no atendimento das urgências pré-hospitalares, colaborando para um atendimento com mais qualidade à população.

As peças são consideradas EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e foram entregues em caixas com mensagens motivacionais e de agradecimento, na sede do órgão, em Nova Veneza, pelo secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli, e pelo gerente do SAMU Sumaré, Ailton Ferreira de Andrade.

O secretário Rafael Virginelli ressaltou o trabalho do SAMU em tempos de pandemia do coronavírus. “Aqui está um exemplo de higienização, organização, estrutura, sempre prontos para atender a nossa população nos momentos mais difíceis. Vejo o orgulho de vocês em vestir esse uniforme e fazer parte dessa grande equipe e toda a cidade também se orgulha muito do trabalho realizado por vocês”, acrescentou Virginelli.

“O SAMU Sumaré não recebia uniformes novos há cinco anos. Esse investimento vem garantir mais segurança, conforto e qualidade ao trabalho dos nossos socorristas”, destacou Ailton Ferreira.

Além de novos uniformes, o SAMU recebeu mais investimentos do Município nos últimos anos. A frota de veículos foi renovada e a equipe passou a contar com quatro ambulâncias novas. A sede, em Nova Veneza, passou por ampla reforma e manutenção, com adequação das salas para melhor atendimento, troca da iluminação e novo calçamento. Vale lembrar também que todos os colaboradores do SAMU e da Prefeitura estão com os salários em dia.

O SAMU funciona 24 horas e o telefone para emergência é o 192. A sede está localizada na Rua Sergipe, nº 266, Jardim Nova Veneza.