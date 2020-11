SM: Inscrições para o Programa ALI terminam nesta sexta

As inscrições para o programa ALI – Ciclo da Produtividade terminam neste dia 06. A programação do SEBRAE em parceria com o Ministério da Economia é voltada à Micro e Pequena empresa. Trata-se de mais uma atividade gratuita através do Sebrae Aqui, com apoio da Prefeitura de Sumaré e Associação Comercial, que disponibiliza Agentes para acompanhar a empresa na implementação da gestão de inovação como meio de geração de resultados concretos. A nova metodologia prevê a atuação de especialistas no apoio a micro e pequena empresa de Sumaré. Com o novo Programa Premium, exclusivo para ME e EPP dos segmentos de indústria, comércio e serviços, o empresário contará com dicas sobre como inovar e tornar sua empresa mais produtiva. As vagas são limitadas. Para participar os interessados devem acessar o link http://bit.ly/SAqui-ALI.

O programa tem duração de três meses e prevê encontros presenciais individuais e coletivos, com o grupo de empresas que participarão do mesmo ciclo. “Esse é mais uma oportunidade às microempresas e empresas de pequeno porte. A finalidade é promover a melhoria da produtividade dos pequenos negócios, a partir de ações de inovação, em produtos, serviços e práticas sustentáveis”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Claudio Padovani.

O ALI foi estruturado e está baseado nos métodos mais avançados e atuais de inovação. A metodologia utiliza conceitos e ferramentas que são aplicados por grandes empresas inovadoras. “Empreendedor, como foram os últimos 3 meses do seu negócio? Aumentou o faturamento, diminuiu os custos, melhorou a produtividade? Não perca o Programa Ali, com atendimento in loco ou por videoconferência. Conte com esse acompanhamento individual e seja conduzido na implementação da cultura de inovação e indicadores que, ao final, resultarão em uma melhoria na gestão e maior produtividade”, comentou Padovani.

O programa tem por objetivo transformar os pequenos negócios por meio da implantação de ações que visam o aumento da produtividade da empresa, com foco na inovação como meio de geração de resultados concretos para as empresas, seja no aumento de receita, redução de custos e/ou aumento de produtividade. A nova metodologia ALI foi organizada de forma que a cada fase a empresa possa alcançar um resultado concreto para a sua operação e evolução em apenas 3 meses de acompanhamento.

Esta metodologia pode ser aplicada pela empresa em dois momentos: para o desenvolvimento de novas soluções para o mercado, aonde é identificada a necessidade de desenvolver novos produtos e serviços para atender às necessidades dos clientes; e a identificação da necessidade de reestruturação do seu modelo de negócio atual, ou seja, a empresa não está satisfeita com os seus resultados e precisa repensar seu modelo de negócio.

Mais informações no Sebrae Aqui, que funciona junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Praça da República, 203 – Centro. Mais informações pelo telefone 3903-4224.