SM inaugura Espaço de Cuidado Integral ao Trabalhador da Saúde

“Não há obstáculo que não seja superado, nem sucesso que não seja alcançado”. A frase de estímulo reflete bem a proposta do Espaço de Cuidado Integral ao Trabalhador da Saúde (ECITS), inaugurado pela Prefeitura de Sumaré no último dia 10, ao lado do PA Nova Veneza. Assim como o nome, a unidade vai oferecer atendimento de práticas integrativas aos servidores do setor de saúde do Município, ou seja, será um grande apoio a essa categoria profissional que tem atuado na linha de frente nesse período de pandemia do coronavírus. A iniciativa da Administração Municipal é garantir atendimento aos colaboradores da área da saúde – aproximadamente 1.400 funcionários. Entre as atividades que o espaço preventivo vai propiciar, com tratamento para dor crônica e saúde mental, estão: Acupuntura, Aromaterapia, Auriculoterapia, Bioenergética, Meditação, Moxabustão, Reflexologia podal, Reiki, Terapia dos Florais e Ventosaterapia.

A inauguração a gerentes de unidades contou com a presença do secretário municipal da pasta, Rafael Virginelli. “Hoje é o marco histórico de um projeto inovador, de um trabalho jamais realizado antes e cuja essência é cuidar de vocês, em melhorar a saúde de vocês. A Administração Municipal está preocupada com os profissionais que atuam diariamente no setor da saúde, oferecendo atendimento à população. O servidor que apresentar sintomas de instabilidade física ou emocional poderá informar seu interesse em ser atendido com seu gerente local”, explicou.

De acordo com a coordenadora de Atenção Primária, Maria Luiza Rodrigues, outras práticas serão introduzidas futuramente. “Nesse momento em que estamos enfrentando a pandemia muitos profissionais de saúde do município de Sumaré estão adoecidos e esgotados pelo excesso de trabalho e o Espaço foi pensado e criado visando o bem-estar desse profissional, beneficiando o desempenho no trabalho, além de melhorar o relacionamento interpessoal e minimizar afastamentos por motivos de saúde, dando melhor qualidade de vida ao profissional”, disse.

Teve ainda a palestra do acupunturista Fabio Paixão, que será um dos profissionais que estará à frente dos trabalhos. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) contribuem para a ampliação das ofertas de cuidados em saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento. O atendimento também poderá ser referenciado por Enfermeiros, Psicólogos, Fisioterapeutas, Médicos e outros Terapeutas, visando tratamento associado.

Bom destacar que por causa do Setembro Amarelo – mês de conscientização da Prevenção ao Suicídio – os convidados recebiam na entrada um lacinho amarelo, alusivo à data.