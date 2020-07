SM: Fundo Social recebe doação de mil máscaras de tecido

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias doou ao município mil máscaras de tecido. As unidades foram entregues pelo bispo em Sumaré, Wilson Santana, e pelos missionários Elder Rech, Elder Geroncio, Adriana Lucas e Fábio Lucas, às representantes do Fundo Social de Solidariedade. Todas as máscaras doadas – e também as fabricadas pelo projeto “Máscaras do Bem”, do Funssol – são encaminhadas aos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social) para distribuição entre as famílias em situação de vulnerabilidade social em todas as regiões da cidade.

“Em Sumaré, estão sendo distribuídas 6 mil máscaras a diversas entidades (mil para o Fundo Social de Solidariedade). A iniciativa é um reforço da Igreja de Jesus Cristo em atender as pessoas que necessitam de alguma forma de apoio e amor”, disse o bispo da Igreja, Wilson Santana.

As máscaras são fabricadas por membros e amigos da Igreja. Em todo o Brasil, serão produzidas e distribuídas 3 milhões de máscaras, por meio do programa nacional “Mãos que Ajudam” que realiza ações humanitárias e sociais mobilizando milhares de voluntários em todos os estados do país. Esse ano, por conta da pandemia, o programa recebeu o nome de “Mãos que Ajudam a Preservar Vidas”.

“Toda ajuda é sempre muito bem-vinda e será de grande utilidade para a nossa população mais necessitada, ajudando a preservar vidas. Nós só temos que agradecer aos voluntários da Igreja em Sumaré por essa doação em nome das famílias beneficiadas”, disse a presidente do Funssol, dona Mara Dalben.

“As autoridades em Saúde recomendam o uso de máscaras de tecido pela população para diminuição das chances de contágio pela Covid-19. Que todos possam ter consciência da importância disso! Usem máscaras e somente saiam de casa em casos de extrema necessidade! Agradecemos o apoio da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Sumaré, atenta e sensível às necessidades das famílias mais carentes do município”, reforçou o prefeito Luiz Dalben.