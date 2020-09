SM: Conselho de Meio Ambiente realiza sessão extraordinária

O Conselho Municipal de Defesa, Proteção e Preservação do Meio Ambiente (COMDEMA) de Sumaré realiza na próxima segunda (28) uma reunião extraordinária virtual. O órgão convida a população para videoconferência, com início previsto para as 19h30, por meio do aplicativo Google Meet, com acesso pelo link https://meet.google.com/itt-ragt-dpd. Na pauta, o Conselho vai votar a aprovação a Ata da última reunião extraordinária ocorrida em agosto, e deliberar sobre assuntos referentes a cortes e podas de árvores, entre outros temas.

Os integrantes representantes da Sociedade Civil foram eleitos durante a VI Conferência do Meio Ambiente, realizada em dezembro do ano passado. Também compõem o conselho, membros indicados pelo Poder Público.

O Conselho Municipal de Defesa, Proteção e Preservação do Meio Ambiente tem o papel de zelar pela implantação das políticas públicas de defesa, proteção e preservação do meio ambiente, por meio da elaboração de planos, programas e projetos, além de acompanhar e orientar a execução pela Administração Pública Municipal.