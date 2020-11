SM: Campanha de Vacinação contra a Poliomielite segue até dia 30

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação – que terminaria na última sexta-feira, dia 13 de novembro – foi novamente prorrogada e segue até o dia 30.

De segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, devem comparecer às salas de vacinação todas as crianças entre 1 ano e menores de 5 anos de idade para receber a vacina contra a Poliomielite, mesmo aquelas que já tenham recebido a dose anteriormente! Na multivacinação, são convocadas as crianças e adolescentes até os 15 anos de idade para atualização da carteirinha de vacinas. É importante levar a caderneta para avaliação e registro da situação vacinal, pois as doses que estiverem pendentes serão realizadas na hora.

Sumaré já imunizou 58,51% do público-alvo para a vacinação contra a polio: 8.419 crianças de 1 ano a menores de 5 anos, desde o início da mobilização nacional, em 5 de outubro. A meta é que 14.390 crianças recebam a “vacina da gotinha” – única forma de prevenção da Poliomielite, doença contagiosa também conhecida como paralisia infantil.

Confira os locais de vacinação:

(de segunda a sexta-feira, das 8 às 15h)

Região central:

CS II – Rua Antônio do Valle Melo, 1510, Centro.

USF Vasconcellos – Rua João de Vasconcellos, 777, Parque João de Vasconcelos.

USF Cruzeiro – Rua 3, 311, Chácaras Estrela D´Alva.

Região da Área Cura:

USF Bandeirantes – Rua Josias Macedo Neves, 15, Parque Bandeirantes.

USF Denadai – Rua Luciano Ramos Ayala, 553, Jardim Denadai.

USF São Judas – Rua Circular, s/nº, Jardim São Judas Tadeu.

Região do Matão:

USF Nova Terra – Rua Carlos Rogério Farias, 315, Jardim Nova Terra.

USF Santa Clara – Rua Benedito Teodoro Mendes, 26, Jardim Santa Clara.

USF Paraíso – Rua Expedito Vieira Damasceno, 50, Jardim Paraíso.

Região do Picerno:

USF Lucélia/Picerno – Rua da Saúde, s/nº, Jardim Picerno.

Região de Nova Veneza:

USF Jardim do Trevo – Rua Inácio N. De Moura, 266, Jardim do Trevo.

USF CIS Nova Veneza – Rua Paraíba, 211, Jardim São Francisco.

USF Virgílio Viel – Rua Alice Menuzzo Pancote, 294, Jardim Virgílio Viel.

Região do Maria Antônia:

USF Ângelo Tomazin – Rua Gervacina Alves Ferreira, 1.450, Jardim Ângelo Tomazin.

USF Maria Antônia – Rua Oswaldo Vaccari, 685, Jardim Maria Antônia.

USF Dall’Orto – Rua Piracanjuba, 95, Jardim Dall’Orto.

Vila Soma (todas as quintas-feiras):