SM: Câmara homenageia servidores da Saúde

Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré, na pessoa do secretário Rafael Virginelli, foram homenageados pela Câmara Municipal. A moção de congratulação nº 96/2020, proposta pelo presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT), parabeniza os servidores pela “iniciativa humana, admirável e respeitosa realizada junto aos moradores de rua de Sumaré no combate a doenças e prevenção ao frio”. O documento foi aprovado por unanimidade com 20 votos favoráveis durante a 26ª sessão ordinária da última terça-feira (25).

Recentemente, servidores da Saúde realizaram uma ação coletiva para testar as pessoas em situação de rua e identificar possíveis contaminados pelo Covid–19, além de garantir a vacina para outras doenças que causam sérios danos à saúde. Indo além, os profissionais ainda fizeram uma campanha interna para arrecadar cobertores e alimentos e doar para as pessoas que vivem nas ruas da cidade.

“Nesse sentindo, os colaboradores da saúde continuam se reinventando para atender as demandas do Município de maneira a garantir a vida da população, inclusive daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social”, elogia Willian Souza.

O presidente do Legislativo lembra que, mesmo com a pandemia do novo Coronavírus, os profissionais da saúde seguem empenhados para atender às outras demandas de saúde da população. “Este trabalho é realizado por profissionais altamente qualificados que não medem esforços para salvar vidas frente ao maior desafio sanitário dos últimos tempos em todo mundo.”