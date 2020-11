SM: Base de Excelência da Mulher completa dois anos de atendimento

A Base de Excelência da Mulher completa hoje, dia 9, dois anos de funcionamento! Neste período, mais de cinco mil mulheres passaram por atendimento médico e ambulatorial especializado e exclusivo, contribuindo para a prevenção de doenças, qualidade de vida e saúde. O espaço é Idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Secretaria de Saúde e São Leopoldo Mandic e está localizado ao lado do Ambulatório de Especialidades, na região central.

“É com muita alegria que completamos dois anos de atendimento! Preparamos com muito carinho um ambiente exclusivo para nossas mulheres, para que sejam acolhidas com amor e privacidade e possam cuidar da saúde, e é gratificante ver esse trabalho de tamanha importância dando resultados excelentes. Além dos atendimentos qualificados e especializados, realizamos 5.500 exames e procedimentos e mais de 4.500 mamografias. A BEM é a concretização de um longo planejamento e trabalho, pensando na assistência de qualidade às mulheres. Agradecemos muito a nossa parceira São Leopoldo Mandic, toda a nossa equipe e os voluntários, que nos auxiliam nesta prestação de um serviço digno e diferenciado, que permite o atendimento de tantas mulheres e a prevenção, além de trabalhar a conscientização da saúde feminina”, comentou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

Poucos meses após a inauguração o espaço foi ampliado. Foram entregues mais cinco salas de atendimento e uma sala de ultrassonografia, atendendo a cerca de 150 mulheres a mais por mês. Além disso, quatro novos profissionais foram incorporados ao corpo clínico.

A Base da Mulher oferece atendimento em várias especialidades, entre elas, ginecológico, mastologista, obstetra de alto risco, nutrição, diagnóstico de infertilidade, além de encaminhamentos para exames, como mamografia, e também assistência psicossocial. O atendimento é efetuado via agendamento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, que realizam a triagem e encaminhamento para o local.