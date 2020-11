Skeelo estreia plataforma de audiobooks best-sellers

Atento as transformações digitais do mercado editorial, o Skeelo, maior plataforma de e-books do Brasil, anuncia o Skeelo Audiobooks. O serviço chega para democratizar ainda mais o acesso à leitura no país.

“A nova plataforma é uma continuidade do Skeelo e-books que em pouco mais de um ano no mercado já transacionou 145 milhões de livros digitais. A extensão do negócio, agora em novo formato, é uma opção a mais de consumo para quem busca grandes livros best-sellers, mas não quer abrir mão da praticidade, comodidade e otimização do tempo, podendo estar na companhia de um bom livro enquanto corre, caminha, dirige ou realiza qualquer outra atividade”, afirma Rafael Lunes, sócio-fundador do Skeelo.

O app, que surge com uma parceria estratégica de fornecimento de conteúdo com a Auti Books e tem acordo direto com outros grandes grupos editoriais brasileiros, traz no seu DNA o mesmo diferencial do Skeelo com um acervo formado pelos principais títulos das maiores editoras do Brasil, garantindo ao ouvinte um catálogo de qualidade e altamente selecionado. “A parceria com a Auti Books, assim como com as grandes editoras do mercado editorial fortalece a decisão de investir na mesma mecânica de sucesso experimentada para os e-books, fornecendo agora os livros no formato de áudio, aumentando ainda mais a democratização e inclusão do consumo de grandes obras literárias”, complementa Lunes.

O Skeelo Audiobooks está disponível para as plataformas iOS e Android, além de permitir completa interação com dispositivos Apple Watch, CarPlay e Android Auto.

Ao baixar o aplicativo e se cadastrar, o usuário já encontra de forma simples e intuitiva uma espécie de “clube do audiobook” com as opções de títulos recomendados mensalmente pela plataforma, que podem ser trocados por outra opção do acervo dentro de uma data limite onde o audiobook então é cedido de forma definitiva e passa a integrar a estante virtual e particular do usuário. A cada 30 dias o assinante recebe uma nova recomendação de best-seller para enriquecer cada vez mais a sua biblioteca digital. “Acreditamos na parceria com o Skeelo para atuarmos juntos e fortes na evolução do mercado de consumo de audiobooks, que já se encontra bem mais desenvolvido nos EUA e Europa e que tem enorme potencial no Brasil, atuando por meio de grandes marcas, buscando novos consumidores e, congregando em torno desta estratégia, os principais grupos editorias do nosso país”, explica Claudio Gandelmann, sócio e CEO da Auti Books.

O novo serviço tem como público alvo as grandes marcas prestadoras de serviços que tenham interesse em disponibilizar os conteúdos como forma de agregar um valor adicionado aos serviços já prestados, buscando diferenciação e satisfação dos seus clientes. A primeira parceria já foi firmada com a empresa Sem Parar, que disponibiliza para cada usuário do serviço um audiobook por mês para ouvir o livro no carro, por exemplo.

Com o aumento significativo dos adeptos da leitura digital e por áudio, o Skeelo enxerga um mercado promissor. “Entendemos que existe uma longa jornada de transformação digital do gigantesco acervo de livros físicos para formatos eletrônicos, mas teremos num futuro muito breve uma distribuição mais democrática e abrangente, formando uma nova massa de apreciadores de livros que até então não existia para o mercado editorial”, finaliza Lunes.