Skate vira febre. Cuidados para minimizar lesões

Durante as olimpíadas em Tóquio, o estreante skate foi um dos assuntos mais comentados na mídia, chamando a atenção de muitos jovens. Muitos começaram a praticar a modalidade após atletas brasileiros conquistarem três medalhas para o país e as vendas de equipamentos relacionados ao esporte têm registrado recordes em lojas físicas e virtuais.

O presidente da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé), Dr. José Antônio Veiga Sanhudo, ressalta que incentivar os adolescentes a praticarem algum esporte é importante, já que traz diversos benefícios à saúde, mas algumas precauções devem ser tomadas para minimizar a ocorrência de lesões. “No skate, os tornozelos funcionam constantemente para impulsão e equilíbrio e acabam sofrendo traumas e torções com grande frequência. Os ligamentos são os mais afetados e é muito importante salientar que um tratamento negligenciado ou não adequado pode deixar sequelas graves”, salienta.

Além de utilizar um calçado adequado e todos os demais equipamentos de segurança, o iniciante deve estar acompanhado por um profissional experiente até adquirir confiança. Exercícios de fortalecimento e equilíbrio são extremamente benéficos. “O reforço muscular melhora a resistência e os exercícios de equilíbrio permitem a realização de manobras com maior segurança”, pontua Sanhudo. “Já as crianças devem sempre praticar o esporte sob a supervisão de um adulto”, acrescenta.

Em caso de lesão, o especialista ressalta a importância de procurar um especialista para o diagnóstico correto e indicação do melhor tratamento.

A Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé) foi fundada em 1975 com a missão de unir a classe médica na especialidade, além de estimular o intercâmbio de informações científicas, fomentando a educação continuada entre os especialistas de pé e tornozelo no Brasil. Também tem a responsabilidade de esclarecer a população sobre os temas relacionados à especialidade.

