Sítio de Atibaia. Juíza de Brasília rejeita denúncia contra Lula

A Juíza de Brasília Pollyanna Martins Alves decidiu rejeitar a denúncia contra o ex-presidente Lula em caso de sítio de Atibaia. A decisão foi tomada pela juíza da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, que determinou que a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal não era adequada e que as punições aos investigados no caso do sítio de Atibaia, parte da Operação Lava Jato, devem ser extintas.

O ex- presidente Lula era acusado de corrupção passiva e ativa, além de lavagem de dinheiro, pela realização de obras no local. O político chegou a ser condenado em 2019 a 12 anos e 11 meses de reclusão. A magistrada citou entendimento do STF que declarou parcialidade do ex-juiz Sergio Moro sobre os processos contra o ex-presidente