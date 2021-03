Site muda comando. Troca de governos acelera processos

Assim como logo depois das eleições de 2016 aconteceu o surgimento de sites de notícias foi acelerado na região, o começo de 2021 foi movimentado nos bastidores das notícias na região. Um jornal trocou quase toda a redação e um site trocou de comando com um novo CEO, com rumores de um grupo político tomando à frente da meio de comunicação.

O jornal TodoDia trocou o comando da redação no começo do ano e o Jornal Americanense passou por algo que seria a adoção de uma nova linha editorial com investimento externo. O que o meio político dá como certo é que o J.A. tem como novos sócios pessoas ligadas a um grupo político de Americana. Acusado ao longo do ano passado de estar ligado ao grupo tucano, o J.A. estaria alinhado a outro grupo político. Apesar de não confirmar quem está por trás do grupo que ‘chegou’, o que se tem é que novos personagens estão lá seriam ligados a candidatos de 2020 na cidade.

RISCOS PRO SITE E PRO/A POLÍTICO’/A- O grande risco que o J.A. corre é ser visto/lido como agente de um projeto político e perder ainda mais credibilidade. A chance é ter fundos e tentar se impor, algo improvável em uma região com mídia plural (jornais, rádios e sites, além de grupos de whats e páginas no facebook e instagram). O risco para o ‘investidor’ é ver as portas se fecharem nas outras mídias ao apostar em um site que ainda busca se fixar como fonte de notícias confiáveis.