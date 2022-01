Sistema da Gama ajuda DIG a prender 3 em Campinas

O sistema de monitoramento da Gama/ Guarda Municipal de Americana, chamado de Muralha Digital, ajudou a identificar três homens que praticavam furtos na cidade. O trabalho realizado em conjunto com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e Polícia Militar levou à prisão dos assaltantes em Campinas.

Após um furto ocorrido em uma ótica na Avenida de Cillo nesta quinta-feira (27), o sistema identificou o veículo usado na ação criminosa, e as informações foram transmitidas para as forças de segurança da região. Acompanhamento realizado pelos policiais militares Menezes e Bueno levou à prisão de E.A.R.A., de 20 anos; G.C.M., de 24 anos; e R.J.L., de 27 anos, na Rua Doutor Paulo Castro Pipo Nogueira, no bairro Nova Campinas, e à recuperação de sete computadores, teclados, mouse e televisor furtados da ótica.

A Polícia Civil acredita que a quadrilha seja formada por mais integrantes e que também esteja envolvida em outros furtos ocorridos em estabelecimentos da cidade. A DIG segue investigando o caso.